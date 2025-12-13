PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0824 --Räuber überfällt Apotheke - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße
Zeit: 	12.12.2025, 18.30 Uhr

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, überfiel ein maskierter Mann eine Apotheke in der Oslebshauer Heerstraße im Ortsteil Oslebshausen. Der Täter bedrohte die 63-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld.

Als die Frau den Mann mit der Waffe in der Hand erblickte, rannte sie sofort in die hinteren Räume der Apotheke. Der Räuber begab sich daraufhin zur Kasse, griff das Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Am Nonnenberg.

Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie eine schwarze Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte. Zudem war er mit einer dunklen Hose, die im Bereich des Oberschenkels camouflage-gemustert war, und dunklen Schuhen mit heller Sohle und einem hellen Halbkreis am Fußrücken bekleidet.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden, falls sie Hinweise auf den Täter oder den Vorfall geben können.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 10:40

    POL-HB: Nr.: 0823 --Auseinandersetzung in Kattenturm--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 12.12.2025, 22 Uhr Am Freitagabend gerieten in Kattenturm etwa 15 Jugendliche in eine Schlägerei. Dabei wurden auch Waffen eingesetzt, darunter Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Auseinandersetzung begann auf einem Parkplatz und ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 10:30

    POL-HB: Nr.: 0821 --Werder gegen Stuttgart--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 14.12.2025, 19.30 Uhr Am Sonntagabend empfängt der SV Werder Bremen um 19:30 Uhr im Weserstadion den VfB Stuttgart. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion. Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:33

    POL-HB: Nr.: 0821 --Sachstand im Fall der entwendeten Bronzeglocke - 23-Jähriger unter Tatverdacht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 12.12.2025 Die Ermittlungen im Fall der gestohlenen Bronzeglocke aus einer Kirche in der Vahr (Pressemeldungen 765 und 772) machen weitere Fortschritte: Die Auswertung von Spuren, Zeugenaussagen und Bildmaterial führte die Ermittlerinnen zu einem 23-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann steht im Verdacht, die etwa 300 Kilogramm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren