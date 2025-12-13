Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0824 --Räuber überfällt Apotheke - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 12.12.2025, 18.30 Uhr

Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, überfiel ein maskierter Mann eine Apotheke in der Oslebshauer Heerstraße im Ortsteil Oslebshausen. Der Täter bedrohte die 63-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und erbeutete Bargeld.

Als die Frau den Mann mit der Waffe in der Hand erblickte, rannte sie sofort in die hinteren Räume der Apotheke. Der Räuber begab sich daraufhin zur Kasse, griff das Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Am Nonnenberg.

Der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte, sowie eine schwarze Stoffmaske, die Mund und Nase bedeckte. Zudem war er mit einer dunklen Hose, die im Bereich des Oberschenkels camouflage-gemustert war, und dunklen Schuhen mit heller Sohle und einem hellen Halbkreis am Fußrücken bekleidet.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden, falls sie Hinweise auf den Täter oder den Vorfall geben können.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell