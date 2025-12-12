Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0821 --Sachstand im Fall der entwendeten Bronzeglocke - 23-Jähriger unter Tatverdacht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 12.12.2025

Die Ermittlungen im Fall der gestohlenen Bronzeglocke aus einer Kirche in der Vahr (Pressemeldungen 765 und 772) machen weitere Fortschritte: Die Auswertung von Spuren, Zeugenaussagen und Bildmaterial führte die Ermittlerinnen zu einem 23-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen.

Der Mann steht im Verdacht, die etwa 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke in einem als gestohlen gemeldeten Lieferwagen zu einem Recyclingbetrieb transportiert und dort an einen Mitarbeiter verkauft zu haben.

Die Polizei Bremen ermittelt weiter gegen den 23-Jährigen und seinen Komplizen. Aktuell prüft die Kripo weitere Hinweise, um die Verantwortlichen zu identifizieren und die Ermittlungen abzuschließen.

