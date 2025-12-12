PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0819 --17-Jährige vermisst - Polizei bittet um Hinweise--

  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	12.12.2025

Seit dem 22. Oktober 2025 wird die 17-jährige Alin Yenirce vermisst. Sie hält sich möglicherweise in Bremen, Oldenburg oder im Umland auf.

Alin Yenirce ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und trägt schwarze, schulterlange Haare. Sie spricht Deutsch und Kurdisch. Zu ihrer Bekleidung liegen derzeit keine genauen Informationen vor.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei bleibt Alin Yenirce bislang unauffindbar. Aus diesem Grund bittet die Polizei nun mit einem Foto um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Informationen zum Aufenthaltsort von Alin Yenirce hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

