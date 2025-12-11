PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0818 --Autoknacker setzt auf Tarnmodus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Humannstraße
Zeit: 	10.12.2025, 20 Uhr

Ein 29 Jahre alter Autoknacker entschied sich am Mittwochabend in Gröpelingen für eine ungewöhnliche Taktik: Statt zu fliehen, stellte er sich einfach schlafend.

Eine 51 Jahre alte Bremerin wollte gemeinsam mit ihrer 26-jährigen Tochter in der Humannstraße gerade in ihr Auto steigen, als sie im Innenraum einen "Besucher" entdeckten: einen Mann, der seelenruhig das Fahrzeug gründlich durchwühlte.

Die Frauen alarmierten umgehend die Polizei. Der Dieb reagierte darauf mit einer eher ungewöhnlichen Strategie: Er verriegelte die Türen, setzte sich auf die Rückbank und tat so, als würde er schlafen - offenbar in der Hoffnung, nach dem Motto: "Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht."

Eine interessante Theorie, die sich jedoch als wenig praxistauglich erwies. Die eintreffenden Einsatzkräfte "weckten" den Mann, begleiteten ihn freundlich aus dem Fahrzeug und nahmen ihn vorläufig fest.

Fazit: Auch wenn jetzt die stille Zeit des Jahres naht - auf der Rückbank Fremder bleibt sie erfahrungsgemäß kurz.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

  • 10.12.2025 – 10:38

    POL-HB: Nr.: 0812 --Totes Baby im Müll - Polizei intensiviert Suche--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 09.12.2025 Nachdem vor zwei Wochen ein totes Baby in einer Bremer Müllsortierungsanlage aufgefunden wurde (siehe Pressemeldungen 0784 und 0791) intensivieren Staatsanwaltschaft und Polizei die Suche nach der Mutter oder möglichen Zeugen noch weiter. Mit Hilfe ...

  • 10.12.2025 – 10:11

    POL-HB: Nr.: 0815 --Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubüberfall in Gröpelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Liegnitzstraße Zeit: 09.12.2025, 23:25 Uhr Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag in Gröpelingen, einen 43 Jahre alten Mann auszurauben. Dabei bedrohten sie ihn und seine Freundin mit einer Schusswaffe und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 23:25 Uhr verließ der 43-Jährige ...

  • 10.12.2025 – 08:57

    POL-HB: Nr.: 0814 --Räuber flieht ohne Beute - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 09.12.25, 13 Uhr Am Dienstagmittag versuchte ein maskierter Mann, ein Modegeschäft in Oslebshausen zu überfallen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute, nachdem er gestört wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann betrat gegen 13 Uhr das Geschäft in der ...

