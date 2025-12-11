Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0818 --Autoknacker setzt auf Tarnmodus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Humannstraße Zeit: 10.12.2025, 20 Uhr

Ein 29 Jahre alter Autoknacker entschied sich am Mittwochabend in Gröpelingen für eine ungewöhnliche Taktik: Statt zu fliehen, stellte er sich einfach schlafend.

Eine 51 Jahre alte Bremerin wollte gemeinsam mit ihrer 26-jährigen Tochter in der Humannstraße gerade in ihr Auto steigen, als sie im Innenraum einen "Besucher" entdeckten: einen Mann, der seelenruhig das Fahrzeug gründlich durchwühlte.

Die Frauen alarmierten umgehend die Polizei. Der Dieb reagierte darauf mit einer eher ungewöhnlichen Strategie: Er verriegelte die Türen, setzte sich auf die Rückbank und tat so, als würde er schlafen - offenbar in der Hoffnung, nach dem Motto: "Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht."

Eine interessante Theorie, die sich jedoch als wenig praxistauglich erwies. Die eintreffenden Einsatzkräfte "weckten" den Mann, begleiteten ihn freundlich aus dem Fahrzeug und nahmen ihn vorläufig fest.

Fazit: Auch wenn jetzt die stille Zeit des Jahres naht - auf der Rückbank Fremder bleibt sie erfahrungsgemäß kurz.

