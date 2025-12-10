Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0812 --Totes Baby im Müll - Polizei intensiviert Suche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 09.12.2025

Nachdem vor zwei Wochen ein totes Baby in einer Bremer Müllsortierungsanlage aufgefunden wurde (siehe Pressemeldungen 0784 und 0791) intensivieren Staatsanwaltschaft und Polizei die Suche nach der Mutter oder möglichen Zeugen noch weiter.

Mit Hilfe mehrsprachiger Videos, mit Plakaten und Flyern sowie mit einer breit angelegten Social-Media Kampagne arbeitet die Polizei Bremen weiter mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären und bittet weiter die Bevölkerung um Unterstützung. Parallel zu den medialen Maßnahmen werden Ermittler der Mordkommission in den Stadtteilen Plakate und Flyer verteilen. Darauf wird auf die mehrsprachigen Videos per QR-Code verlinkt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass das Baby zwischen Freitag, 21. November 2025, und Dienstag, 25. November 2025, in einen Müllcontainer gelegt wurde.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem kleinen Mädchen machen? Wer kennt eine Frau oder ein Mädchen, die kürzlich schwanger gewesen sein könnte und nun kein Neugeborenes hat? Haben Sie im Umfeld von Müllcontainern verdächtige Beobachtungen gemacht? Ist Ihnen eine Frau aufgefallen, die sich in den vergangenen Wochen verändert hat - etwa im Verhalten, im sozialen Umfeld oder körperlich?

Die noch unbekannte Mutter des kleinen Mädchens könnte sich in einer extrem belastenden, möglicherweise ausweglosen Situation befunden haben und dringend Hilfe benötigen.

Hinweise können dem Kriminaldauerdienst unter der 0421 362-3888 oder auch anonym unter dem eingerichteten Hinweisportal unter https://hb.hinweisportal.de gegeben werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten dringend darum, relevante Beobachtungen mitzuteilen, um zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell