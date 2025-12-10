Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0814 --Räuber flieht ohne Beute - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Schragestraße Zeit: 09.12.25, 13 Uhr

Am Dienstagmittag versuchte ein maskierter Mann, ein Modegeschäft in Oslebshausen zu überfallen. Der Täter flüchtete jedoch ohne Beute, nachdem er gestört wurde. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann betrat gegen 13 Uhr das Geschäft in der Schragestraße. Mit einer Stricksturmhaube getarnt, bedrohte er die 61-jährige Verkäuferin mit einem Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Als jedoch eine Kundin im Laden auftauchte und die Verkäuferin um Hilfe rief, flüchtete der Täter ohne Beute.

Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,70-1,75 Meter groß, mit einer schlanken Figur, bekleidet mit einer schwarzen Weste, einer Jeanshose und einer schwarzen Strickhaube. Der Mann hatte dunkle Augen und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Auch die Kundin, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Laden war, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, da sie bei der Sachverhaltsaufnahme nicht mehr vor Ort war.

