POL-HB: Nr.: 0815 --Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raubüberfall in Gröpelingen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Liegnitzstraße Zeit: 09.12.2025, 23:25 Uhr

Zwei Unbekannte versuchten am Dienstag in Gröpelingen, einen 43 Jahre alten Mann auszurauben. Dabei bedrohten sie ihn und seine Freundin mit einer Schusswaffe und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:25 Uhr verließ der 43-Jährige gemeinsam mit seiner Partnerin nach Feierabend ein Restaurant in der Liegnitzstraße, als sich ihnen kurz darauf zwei maskierte Männer näherten. Während einer von ihnen mit der Schusswaffe in Richtung des 43-Jährigen zielte, bedrohte ihn sein Komplize auf türkisch mit den Worten: "Beweg dich nicht, ich werde dich umbringen." Als das Pärchen flüchten wollte, sprühte einer der Angreifer Reizgas ins Gesicht des Mannes. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Lindenhofstraße. Der 43 Jahre alte Mann musste von Rettungssanitätern vor Ort wegen Augenreizung behandelt werden.

Die Täter sollen beide zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und dünn sein. Sie trugen beide eine schwarze Skimaske und schwarze Kleidung. Einer von ihnen hatte eine schwarze Hautfarbe. Der zweite Täter der auf türkisch sprach, hatte einen dunklen Teint.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

