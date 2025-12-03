Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Polizeieinsatz aus Anlass des Gründungskongresses der AfD Jugendorganisation in Gießen - Gestürztes Pferd und Reiterin unverletzt

Gießen; Koblenz (ots)

Am 29. November 2025 stürzte ein Dienstpferd der Bundespolizei während eines Einsatzes aus Anlass des Gründungskongresses der AfD Jugendorganisation in Gießen einen Abhang hinunter.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr während der Begleitung eines Aufzuges von Demonstranten unter anderem durch die berittenen Einsatzkräfte der Bundespolizei, im Bereich der Straße Margaretenhütte nahe des Bahnhofs Gießen.

Ohne jegliches Fremdverschulden verfing sich ein Hinterbein des Dienstpferdes in einem Zaun und das Tier stürzte in der Folge einen Abhang hinunter. Sowohl die Reiterin als auch Navaro (Name des Dienstpferdes) blieben hierbei unverletzt. Das Tier wurde dennoch umgehend einem Tierarzt in einer nahegelegenen Tierklinik vorgestellt. Im Ergebnis wurden auch bei der tierärztlichen Untersuchung des Pferdes keine physischen Verletzungen festgestellt.

Die Bundespolizei bezieht sich an dieser Stelle auf die abweichenden Darstellungen in Form von Bild- oder Videomaterial. Diese werden ausdrücklich als gänzlich unzutreffend zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell