Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0817 --Ladendieb geht in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 10.12.2025, 14:25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Mittwochnachmittag nach einem Ladendiebstahl in der Bremer Altstadt einen 26 Jahre alten Mann fest. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 14:25 Uhr wurden die Polizisten in die Sögestraße gerufen. Der 26-Jährige war von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes dabei erwischt worden, als er drei Jacken entwendete. Als er ihn anschließend ansprach, bedrohte der 26-Jährige ihn und versuchte zu flüchten. Die bereits alarmierten Einsatzkräfte stellten den Dieb noch im Nahbereich. Er wurde in eine Polizeiwache gebracht. Im Verlauf der Ermittlungen konnten ihm weitere, gleichgelagerte Delikte zugeordnet werden.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen, unter anderem wegen Diebstahl und Bedrohung. Eine Haftprüfung gegen den 26-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr verlief positiv. Er wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell