Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0816--Hitlergruß gezeigt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofplatz
Zeit: 	10.12.25, 22.40 Uhr

Am Mittwochabend zeigte ein 41-Jähriger in der Bahnhofsvorstadt den Hitlergruß. Der psychisch auffällige Mann wurde anschließend einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Gegen 22.40 Uhr zeigte der aggressive 41-Jährige am Bahnhof den Hitlergruß und rief dabei lautstark verfassungsfeindliche NS-Parolen. Zuvor war er in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer Frau geraten. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Bremer für weitere Maßnahmen mit zur Wache. Dabei leistete er Widerstand, so dass er am Boden fixiert und ihm Handfesseln angelegt werden musste.

Gegen den Mann wird unter anderem wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Nach einer Begutachtung wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen

Das könnte Sie auch interessieren