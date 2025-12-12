PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0820 --Kontrollen am Bahnhof und im Viertel--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Steintorviertel
Zeit: 	11.12.2025, 14 bis 22 Uhr

Die Polizei Bremen führte am Donnerstag mit uniformierten und zivilen Kräften in der Bahnhofsvorstadt sowie im Steintorviertel Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen kontrolliert und Cannabis sowie weitere Drogen beschlagnahmt.

Ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend hinein stand die Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Fokus der offenen und verdeckten Maßnahmen. Insgesamt wurden 73 Personen kontrolliert. Die Einsatzkräfte stellten dabei diverse Verstöße fest und beschlagnahmten unter anderem mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und mehrere Kleidungsstücke mit Sicherheitsetiketten. Mit Hilfe von Diensthunden wurden Drogenbunker aufgespürt. Neben Heroin und Crack wurden zudem diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt und 32 Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Bremen setzt sich verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen auch mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

