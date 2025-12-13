PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0823 --Auseinandersetzung in Kattenturm--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße
Zeit: 	12.12.2025, 22 Uhr

Am Freitagabend gerieten in Kattenturm etwa 15 Jugendliche in eine Schlägerei. Dabei wurden auch Waffen eingesetzt, darunter Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Die Auseinandersetzung begann auf einem Parkplatz und eskalierte schnell. Mehrere Waffen kamen zum Einsatz, darunter laut Zeugenaussagen Messer, eine augenscheinliche Schreckschusswaffe, Pfefferspray und mindestens ein Schlagstock. Die Gruppe verlagerte sich anschließend in den Bereich Agnes-Heineken-Straße wo alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen flohen.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und stellte im Rahmen der Fahndung die Personalien von mehreren Beteiligten und Zeugen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren fest. Zudem wurden unter anderem Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Zwei Personen erlitten Augenreizungen, ein 20-Jähriger hatte eine Kopfplatzwunde.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 10:30

    POL-HB: Nr.: 0821 --Werder gegen Stuttgart--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 14.12.2025, 19.30 Uhr Am Sonntagabend empfängt der SV Werder Bremen um 19:30 Uhr im Weserstadion den VfB Stuttgart. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion. Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:33

    POL-HB: Nr.: 0821 --Sachstand im Fall der entwendeten Bronzeglocke - 23-Jähriger unter Tatverdacht--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 12.12.2025 Die Ermittlungen im Fall der gestohlenen Bronzeglocke aus einer Kirche in der Vahr (Pressemeldungen 765 und 772) machen weitere Fortschritte: Die Auswertung von Spuren, Zeugenaussagen und Bildmaterial führte die Ermittlerinnen zu einem 23-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann steht im Verdacht, die etwa 300 Kilogramm ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:46

    POL-HB: Nr.: 0820 --Kontrollen am Bahnhof und im Viertel--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Steintorviertel Zeit: 11.12.2025, 14 bis 22 Uhr Die Polizei Bremen führte am Donnerstag mit uniformierten und zivilen Kräften in der Bahnhofsvorstadt sowie im Steintorviertel Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen kontrolliert und Cannabis sowie weitere Drogen beschlagnahmt. Ab dem frühen Nachmittag bis in den Abend hinein stand die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren