POL-HB: Nr.: 0823 --Auseinandersetzung in Kattenturm--

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 12.12.2025, 22 Uhr

Am Freitagabend gerieten in Kattenturm etwa 15 Jugendliche in eine Schlägerei. Dabei wurden auch Waffen eingesetzt, darunter Pfefferspray und eine Schreckschusswaffe. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Die Auseinandersetzung begann auf einem Parkplatz und eskalierte schnell. Mehrere Waffen kamen zum Einsatz, darunter laut Zeugenaussagen Messer, eine augenscheinliche Schreckschusswaffe, Pfefferspray und mindestens ein Schlagstock. Die Gruppe verlagerte sich anschließend in den Bereich Agnes-Heineken-Straße wo alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen flohen.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und stellte im Rahmen der Fahndung die Personalien von mehreren Beteiligten und Zeugen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren fest. Zudem wurden unter anderem Pfefferspray und ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Zwei Personen erlitten Augenreizungen, ein 20-Jähriger hatte eine Kopfplatzwunde.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

