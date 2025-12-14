Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0826 --Achtung Betrug: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld und Schmuck--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff-Schwachhausen Zeit: 12.12.25

Mit erfundenen Legenden haben falsche Polizisten am Freitag in Findorff und in Schwachhausen zwei Seniorinnen um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Polizei Bremen ermittelt und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Am Freitagmorgen rief ein unbekannter Mann eine 94-jährige Bremerin an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, die Polizei habe "zwei Ausländer, zwei Rumänen" festgenommen, bei denen eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden worden sei - darunter auch der Name der Seniorin. Durch gezielte Fragen und massiven Druck brachte der Anrufer die Frau dazu, Bargeld in eine Tüte zu packen und aus dem Fenster zu werfen. Ein angeblicher Polizist nahm das Geld vor dem Haus an sich und verschwand.

Am frühen Freitagnachmittag erhielt eine 68-Jährige einen Anruf von einer anonymen Nummer. Auch hier gab sich ein Mann als Polizist aus und erzählte von angeblichen Betrugsfällen in der Nachbarschaft. Der Name der Frau stehe ebenfalls auf einer Liste. Zum "Schutz" sollten ihre Wertgegenstände sichergestellt werden. Die Bremerin legte daraufhin auf Anweisung des Anrufers ihre hochwertige Armbanduhr in einen Beutel vor ihre Wohnungstür. Kurz darauf erschien ein Mann, nahm die Beute an sich und flüchtete unerkannt.

Die Polizei warnt:

Dem Einfallsreichtum der Täter sind keine Grenzen gesetzt. Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanzielle Situation oder Wertgegenstände am Telefon. Die Polizei wird Sie niemals nach Geld oder Schmuck fragen oder um deren Herausgabe bitten - das tun ausschließlich Betrüger. Legen Sie in solchen Fällen sofort auf und informieren Sie die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

