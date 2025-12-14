Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0825 --Polizei begleitet Versammlung und fertigt Anzeigen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 13.12.2025, 18.30 Uhr

Am Samstagabend versammelten sich in der Bremer Innenstadt rund 380 Menschen, um gegen Rassismus in der Polizei zu demonstrieren. Hierbei kam es zu Beleidigungen und weiteren Verstößen. Die Polizei Bremen begleitete den Aufzug, gewährleistete die Versammlungsfreiheit und stellte einen lageangepassten Ablauf sicher.

Nach einer Auftaktkundgebung am Brill setzte sich der Aufzug in Bewegung. Während der Versammlung skandierten Teilnehmende wiederholt beleidigende und herabwürdigende Parolen wie "Hass, Hass, Hass wie noch nie - All Cops are Bastards (ACAB)", "Alle Bullen sind Schweine", "Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten" sowie "Bullenschweine raus aus dem Viertel".

Im Verlauf des Aufzugs zündeten Teilnehmende pyrotechnische Gegenstände, darunter bengalische Feuer und Knallkörper. Durch ein bengalisches Feuer geriet im Bereich Ostertorsteinweg ein Bauschutthaufen kurzzeitig in Brand, der durch Polizeikräfte umgehend gelöscht wurde. Zeitweise vermummten sich Teilnehmende, sodass der Aufzug kurzzeitig angehalten und per Lautsprecherdurchsagen zur Einhaltung der Auflagen aufgefordert wurde.

Aufgrund der festgestellten und dokumentierten Verstöße fertigten die Einsatzkräfte mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Auflagenverstößen, Vermummung sowie Volksverhetzung. Die weitere Auswertung dauert an.

