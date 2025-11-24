Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raub und Körperverletzung in Haft (Filderstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt-Bernhausen (ES):

Wegen des Verdachts des Raubes und der Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 36-Jährigen. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen, gegen 5.45 Uhr, war es aus noch ungeklärten Gründen am Dr.-Peter-Blümlein-Platz in Bernhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 36-Jährigen und einer Gruppe von fünf Studenten im Alter zwischen 23 und 25 Jahren gekommen, in deren Verlauf der Tatverdächtige durch einen Faustschlag ins Gesicht die Brille eines 25-Jährigen beschädigt und einem 23-Jährigen dessen Jacke und Rucksack gewaltsam entrissen haben soll. Beides konnte ihm aber von den Geschädigten nach wenigen Metern bei seiner Flucht wieder abgenommen werden. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Dem 36-Jährigen wurde durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen vor Ort ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch umgehend nachkam. Nachdem es wenig später in einer nahegelegenen Bäckerei zu einer erneuten Störung durch den 36-Jährigen kam, wurde dieser durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen und am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der syrische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

