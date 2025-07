Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Gebäudebrand

Kalkar (ots)

Am Dienstag, den 01.06.2024 gegen 15:03 Uhr wurde der Löschzug Nord, bestehend aus den Löscheinheiten Grieth, Wissel und Emmericher Eyland, der Feuerwehr Kalkar zu einem Gebäudebrand auf der Rheinuferstraße in Emmericher Eyland alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Brand an einer mit Efeu bewachsenden Hauswand festgestellt. Es drohte ein Übergreifen des Feuers auf den Dachboden, dort waren Heuballen gelagert. Der Brand an der Hauswand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und kleinere Glutnester mit dem HiPress-Löscher (tragbarer Hochdrucklöscher) gelöscht werden. Zur Kontrolle wurden die ersten Reihen des Daches abgedeckt. Der Dachboden wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 6 Atemschutzträger. Bis ca. 16:40 Uhr waren unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Marc Meyer rund 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kalkar im Einsatz. Ein dringender Appell der Feuerwehr Kalkar: Unkrautbeseitigung mittels Gasbrenner bitte unterlassen, um weitere Brände zu verhindern.

