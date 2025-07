Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Aquaplaningunfall - über 10.000 Euro Sachschaden (27.07.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der Autobahn 98 ein Aquaplaningunfall ereignet. Gegen 12.30 Uhr war ein 18-Jähriger mit einem Audi Q5 in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als zwischen der Anschlussstelle Stockach-Ost und der Anschlussstelle Stockach-West plötzlich Starkregen einsetzte. Durch den Straßenverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Schließlich prallte das Heck des Audi gegen die Mittelschutzplanke und blieb schließlich auf dem linken Fahrsteifen stehen. Um den nicht mehr fahrbereiten Audi, an dem Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

