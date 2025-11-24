Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeirevier am Flughafen Stuttgart

Reutlingen (ots)

Erster Polizeihauptkommissar Timo Kirschmann folgt Erstem Polizeihauptkommissar Thomas Hepler nach

Im Rahmen einer Feierstunde im Seminarraum SkyOffice am Flughafen Stuttgart hat Polizeipräsident Udo Vogel am Freitag, 21.11.2025, den Leiter des Polizeireviers Flughafen, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Hepler, in den Ruhestand verabschiedet. Anschließend wurde Erster Polizeihauptkommissar Timo Kirschmann als neuer Leiter des Polizeireviers Flughafen begrüßt. Seine neue Position tritt er am 01.12.2025 an.

Die polizeiliche Laufbahn des 61-jährigen Thomas Hepler begann 1981 bei der Bundespolizei. Nach seiner Versetzung zur Polizei Baden-Württemberg im Jahr 1988 versah er zunächst seinen Dienst bei der damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen zog es den damals frischgebackenen Polizeikommissar 1996 zur Landespolizeidirektion Stuttgart I, bevor er 1999 als Leiter des Polizeipostens Gerlingen zur Polizeidirektion Ludwigsburg zurückkehrte. Als Leiter der Schutzpolizei war er vorübergehend bei der Polizeidirektion Tauberbischofsheim tätig, bevor er zur Polizeihubschrauberstaffel wechselte. Im Jahr 2002 übernahm er bei der damaligen Polizeidirektion Esslingen die Leitung des Referats Einsatz und des Führungs- und Lagezentrums. Nach der Polizeireform führte sein weiterer Weg im Januar 2014 zum Polizeipräsidium Reutlingen, wo er zunächst das dortige Führungs- und Lagezentrum leitete und danach - bis zu seiner Ernennung im Dezember 2016 zum Leiter des Polizeireviers Flughafen - in der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen tätig war. Mit Ablauf November 2025 tritt der 61-Jährige in den Ruhestand.

Der berufliche Werdegang des 48 Jahre alten Timo Kirschmann startete im Jahr 1996 mit der Ausbildung zum Polizeikommissar in Göppingen. Nach dem Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen wurde er 2001 in den Streifendienst des Polizeireviers Filderstadt versetzt und leitete ab dem Jahr 2004 eine Dienstgruppe. In dieser Funktion, als Dienstgruppenleiter, wechselte Timo Kirschmann im Jahr 2009 zum Polizeirevier Nürtingen. Nach der Polizeireform im Jahr 2014 war er als Polizeiführer vom Dienst im Führungs- und Lagezentrum des neuen Polizeipräsidiums Reutlingen tätig, bis er Ende Januar 2024 als Leiter der Führungsgruppe zum Polizeirevier Flughafen wechselte. Zum 1. Dezember 2025 übernimmt Timo Kirschmann das Amt des Revierleiters nahtlos von seinem Vorgänger Thomas Hepler.

Timo Kirschmann ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in Nürtingen. (ms)

