PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei bei politischer Veranstaltung und mehreren Versammlungen in Hechingen

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK):

Anlässlich des AfD-Parteitages in der Hechinger Stadthalle sowie drei angemeldeten Gegenkundgebungen hat das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntag die erforderlichen Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten wurden dabei unter anderem von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Versammlungen starteten gegen 7.30 Uhr am Obertorplatz und waren gegen 15 Uhr beendet. In der Spitze nahmen dort etwa 400 Personen teil. Mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz durch einzelne Teilnehmer werden geprüft. Die Kundgebungen verliefen ansonsten friedlich, bis zum Zeitpunkt der Pressemitteilung (15.30 Uhr) kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Im Zusammenhang mit den Einsatzmaßnahmen ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Stadthalle, weitere Auswirkungen für die Bevölkerung gab es nicht. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1111

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 12:00

    POL-RT: Brände, Unfälle, Widerstand geleistet

    Reutlingen (ots) - Bei Streitigkeiten vor Diskothek Polizeibeamte attackiert Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.15 Uhr, ist es vor einer Reutlinger Diskothek zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte den Streit und schritt sofort ein. Nachdem sich die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer nicht beruhigen ließen und den ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 16:51

    POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

    Reutlingen (ots) - Tübingen (TÜ): Einbruch in Clubgebäude Bargeld hat ein Krimineller bei einem Einbruch am frühen Freitagmorgen in der Straße Kreßbach gestohlen. Der Täter verschaffte sich gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Clubgebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei brach er auch Innentüren und Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der Unbekannte dabei auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren