Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einsatzmaßnahmen der Polizei bei politischer Veranstaltung und mehreren Versammlungen in Hechingen

Reutlingen (ots)

Hechingen (ZAK):

Anlässlich des AfD-Parteitages in der Hechinger Stadthalle sowie drei angemeldeten Gegenkundgebungen hat das Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntag die erforderlichen Einsatzmaßnahmen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten wurden dabei unter anderem von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Die Versammlungen starteten gegen 7.30 Uhr am Obertorplatz und waren gegen 15 Uhr beendet. In der Spitze nahmen dort etwa 400 Personen teil. Mögliche Verstöße gegen das Versammlungsgesetz durch einzelne Teilnehmer werden geprüft. Die Kundgebungen verliefen ansonsten friedlich, bis zum Zeitpunkt der Pressemitteilung (15.30 Uhr) kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen. Im Zusammenhang mit den Einsatzmaßnahmen ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Stadthalle, weitere Auswirkungen für die Bevölkerung gab es nicht. (tr)

