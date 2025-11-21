Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Clubgebäude

Bargeld hat ein Krimineller bei einem Einbruch am frühen Freitagmorgen in der Straße Kreßbach gestohlen. Der Täter verschaffte sich gegen 2.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Clubgebäude und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei brach er auch Innentüren und Schränke auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß der Unbekannte dabei auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Außerdem richtete er einen Sachschaden in Höhe von wohl mehreren tausend Euro an. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Meßstetten (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der K7151 zwischen Meßstetten und Lautlingen ereignet hat. Ein 24-Jähriger war gegen 12.35 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Lautlingen unterwegs. Seinen Angaben zufolge soll ihm etwa 300 Meter vor dem Skilift ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein, weshalb er auf den Grünstreifen ausweichen musste. Beim Zurücklenken kam er ins Schleudern und in der Folge über die Gegenfahrbahn von der Straße ab und auf dem Parkplatz vom Skilift zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den 24-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug, das seine Fahrt wohl in Richtung Meßstetten fortgesetzt haben soll, soll es sich um einen schwarzen Pkw, möglicherweise um einen Audi A3 gehandelt haben. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07431/935319-0 um Hinweise. (cw)

