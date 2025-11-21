Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kupferdiebstahl; Mutmaßlicher Exhibitionist; Brände

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Vorfahrt missachtet

Ersten Erkenntnissen zur Folge leichte Verletzungen hat der Verursacher eines Verkehrsunfalls erlitten, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der K 6728 in die B 28 ereignet hat. Gegen 07.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Lenker die Kreisstraße aus Grabenstetten kommend. Beim Einbiegen in die Bundesstraße übersah er einen Opel-Kleintransporter eines 62-Jährigen, welcher in Fahrtrichtung Bad Urach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der Kleintransporter nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Bankett zum Stehen. Der Skoda drehte sich auf Grund der Wucht der Kollision um 180 Grad. Der 19-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr, welche mit sieben Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Auto befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Skoda-Fahrer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (jg)

Metzingen (RT): Kupferdieb unterwegs

Ein Kupferdieb hat in den vergangenen Tagen in der Stauseestraße sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstagnachmittag montierte der Kriminelle nahezu alle Kupferrinnen eines dortigen Vereinsheims ab und entwendete die rund 32 Meter. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): In der Öffentlichkeit selbst befriedigt

Einer Strafanzeige sieht ein 24-Jähriger seit Donnerstagnachmittag entgegen. Dem Mann wird zur Last gelegt, sich gegen 17.50 Uhr in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in der Öffentlichkeit selbst befriedigt zu haben. Die Handlungen waren dabei nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem für mehrere Besucher der Filiale sichtbar. Der Tatverdächtige konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten am Bahnhofsvorplatz angetroffen werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Der 21 Jahre alte Mann war mit einem Ford gegen 12.35 Uhr auf der L 1192 bei Echterdingen unterwegs und kollidierte wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit den Leitplanken. Hierbei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Seine 35 Jahre alte Beifahrerin war unverletzt geblieben. Der Blechschaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Der Schaden an den Leitplanken kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Rangendingen (ZAK): Brand in Einfamilienhaus

Zum Brand in einem Einfamilienhaus sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend in die Lehmgrubenstraße ausgerückt. Gegen 21.40 Uhr bemerkten die Hausbewohner den Alarm eines Rauchmelders. Bei der Nachschau entdeckten sie Flammen und dichten Rauch aus einem Raum im Erdgeschoss. Nachdem erste, eigene Löschversuche erfolglos verlaufen waren, verließen alle Bewohner das Haus und setzten die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und elf Rettungskräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Das Haus dürfte aufgrund des Rauchgasniederschlags im Gebäude derzeit nicht bewohnbar sein. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden könnte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 150.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge auf einen in dem Raum betriebenen Räucherofen zurückzuführen sein könnte. (cw)

Meßstetten (ZAK): Küchenbrand

Zu einem gemeldeten Küchenbrand sind die Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen gerufen worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 3.15 Uhr zu dem Wohnhaus in der Eichhalde aus, nachdem der Brand gemeldet worden war. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzungen hatten sich die Bewohner des Gebäudes bereits ins Freie begeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte das Kochfeld die Küche entzündet haben, da nach der Essenszubereitung eine eingeschaltete Herdplatte offenbar vergessen worden war. Fünf Bewohner im Alter zwischen zwölf und 38 Jahren wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 100.000 Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell