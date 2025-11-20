PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 30 Jahre alten Mann aus Balingen, der am Dienstagmorgen in seiner Wohnung von Ermittlern einer Rauschgiftermittlungsgruppe vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Verlauf von Ermittlungen war der 30-Jährige ins Fadenkreuz der Kriminalbeamten geraten. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte einen Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Nachdem von der Staatsanwaltschaft Hechingen ein richterlicher Dursuchungsbeschluss erwirkt worden war, durchsuchten die Ermittler am Dienstagmorgen (18.11.2025) die Wohnung und eine Lagerhalle des Mannes. Dabei konnten neben mehr als 100 Gramm Kokain und mehreren tausend Euro mutmaßlichen Dealergeldes auch eine zugriffsbereitete Schreckschusswaffe aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Mittwochvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (jg)

Polizeipräsidium Reutlingen

