POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Containeraufbruch

Pliezhausen (RT): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein verletzter Radfahrer musste am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Pliezhausen in eine Klinik gebracht werden. Eine 50 Jahre alte Frau war gegen 7.15 Uhr mit einem Pkw der Marke BYD Atto auf der Bachenbergstraße in Richtung Gniebel unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr kam es zur Kollision mit dem 53-jährigen Radler, der sich bereits im Kreisel befand. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

In ein Wohnhaus im Oberhaldenweg ist am Mittwochnachmittag eingebrochen worden. Ein bislang Unbekannter drang hierbei unter Anwendung von Gewalt zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr über eine Zugangstür in das Einfamilienhaus ein. Dort fiel ihm Schmuck im vierstelligen Wert in die Hände, der gestohlen wurde. Mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. (gj)

Esslingen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße, der der Polizei nachträglich gemeldet wurde. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war dort ein noch unbekannter Autofahrer mit einem blauen Skoda-SUV kurz nach sieben Uhr in Richtung Plochingen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr mit der Körschstraße hielt er an, um einer 17-Jährigen das Überqueren des dortigen Fußgängerüberwegs zu ermöglichen. Als sich die Jugendliche mittig auf der Fahrbahn befand, fuhr der Unbekannte an. Die Fußgängerin wurde daraufhin von der linken Front des Wagens erfasst. Sie stürzte auf die Motorhaube und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt dennoch fort. Der Gesuchte ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er hat helle Haare und eine Halbglatze. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den blauen Skoda oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Einbrecher unterwegs

Eine Wohnung in der Robert-Koch-Straße ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, zwölf Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Kriminelle verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumen im Erdgeschoss. Ob er auch etwas entwendete, steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Haigerloch (ZAK): Auf schneeglatter Fahrbahn mit abgefahrenen Reifen unterwegs

Drei beschädigte Autos und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 22-Jähriger am Donnerstagvormittag an der Einmündung der K7177 in die B463 verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen zehn Uhr mit seinem VW Crafter auf der Bundesstraße in Richtung Bisingen unterwegs und wollte an der Einmündung der Kreisstraße nach links in Richtung Haigerloch abbiegen. Als er bemerkte, dass er mit seinem Wagen auf der schneeglatten Fahrbahn keinerlei Bremswirkung erzielte, zog er zusätzlich die Handbremse, wodurch er dann vollständig die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge drehte sich der Crafter um die Längsachse und krachte gegen einen auf dem Abbiegestreifen stehenden VW Tiguan eines 61-Jährigen, der ebenfalls von der Bundesstraße nach links in die Kreisstraße abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf kam es dann noch zu einer Kollision mit dem VW Up eines 21-Jährigen, der ebenfalls auf der Bundesstraße in gleicher Richtung fuhr und erfolglos versuchte, dem rutschenden Crafter auszuweichen. Verletzt wurde niemand, allerdings waren der VW Up und der VW Crafter nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass zwei der Reifen am Auto des Unfallverursachers bis unter die Mindestprofiltiefe abgefahren waren. (cw)

Balingen (ZAK): Auf Sommerreifen Unfall verursacht

Falsche Bereifung und Schneeglätte sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagvormittag in der Albrechtstraße ereignet hat. Gegen zehn Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem VW Passat die Albrechtstraße und wollte in einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen. Hierbei kam sie mit ihren Sommerreifen auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem VW Tiguan eines 67-Jährigen. Bei dem Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (jg)

Albstadt (ZAK): Containeraufbruch in Ebingen

Ein Baucontainer in der Straße Landgraben in Ebingen ist in den vergangenen Tagen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.50 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, brach der Kriminelle den als Werkzeug- und Materiallager genutzten Container auf und entwendete aus diesem diverses Elektrowerkzeug im Gesamtwert von wohl mehreren tausend Euro. Zum Abtransport des Diebesguts dürfte der Täter ein Fahrzeug eingesetzt haben. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

