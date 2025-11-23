Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeugdiebstahl; Arbeitsunfall; Brände; Sprengkörper gezündet

Schwerer Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Zwei schwerverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag zwischen Sondelfingen und Rommelsbach ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi A1 die Landestraße 378a von Sondelfingen herkommend in Richtung Rommelsbach. An der Einmündung zur Kreisstraße 6720 missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Lkw-Fahrers, der mit seinem Autotransporter die Kreisstraße von Rommelsbach in Richtung Metzingen befuhr. Durch die folgende Kollision wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin mehrere Meter über die Fahrbahn der K 6720 geschleudert und kam schließlich in Fahrtrichtung Rommelsbach zum Stillstand. Die 19-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ihre 52-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, konnte das Auto jedoch selbstständig verlassen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden beide Frauen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer wurde vor Ort medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten war die Einmündung bis 18.15 Uhr voll gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Instandsetzung der Beschilderung rückte die zuständige Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt rund 30.000 Euro.

Reutlingen (RT): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühem Sonntagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Beiweg in der Nähe von Rommelsbach ereignet hat. Gegen 3.20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes C 180 den parallel zur Kreisstraße 6720 verlaufenden Weg in Richtung Rommelsbach, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Heranwachsende sowie sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings stellten die Beamten beim Fahrzeuglenker Alkoholbeeinflussung fest, was ein Vortest mit einem Wert von über einem Promille auch bestätigte. Der 18-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes, welcher von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Walddorfhäslach (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Mehrfamilienhaus im Siedlerweg ist am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 21.20 Uhr eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Mit Schmuck und Bargeld flüchtete er anschließend unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Engstingen (RT): Pkw gestohlen

Ein weißer Audi SQ5 ist in der Nacht zum Samstag in Großengstingen gestohlen worden. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 8.15 Uhr entwendete der Täter auf noch unbekannte Art und Weise den in der Sonnenhalde geparkten Pkw, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen RT-SQ 469 angebracht waren. Der Wert des Audis wird auf circa 24.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verbleib des Fahrzeugs aufgenommen.

Nürtingen (ES): Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagvormittag in der Straße Am Lerchenberg ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort gegen 10.40 Uhr ein Arbeiter mit Reparaturarbeiten an einem Dachfenster beschäftigt, als er aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach in einen angrenzenden Garten stürzte. Nach medizinischer Erstversorgung an der Unglückstelle wurde der 53-Jährige vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schlaitdorf (ES): Fahrzeugbrand

Am Samstagvormittag ist es im Schönbuchweg zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war während Schweißarbeiten in einer dortigen Werkstatt ein Alfa Romeo in Brand geraten. Das Fahrzeug konnte durch einen Verantwortlichen jedoch noch vor einem Übergreifen der Flammen auf das Gebäude aus der Werkstatt ins Freie geschoben werden. Der Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort war, gelang es den Brand rasch zu löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden die Deckenverkleidung der Werkstatt sowie der Bodenbelag vor dem Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen am Neckar (ES): Verpuffung verursacht Feuerwehreinsatz

Am Samstagvormittag, gegen 11.10 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines gemeldeten Kaminbrands in die Olgastraße alarmiert. Vor Ort stellte die Feuerwehr schnell fest, dass es beim Entzünden eines Ölofens im zweiten Obergeschoss zu einer Verpuffung gekommen war. Glücklicherweise entstand in der betroffenen Wohnung kein offener Brand, so dass keine Löscharbeiten notwendig waren. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst vor Ort ambulant untersucht, erlitt jedoch keine Verletzungen. Ein hinzugerufener Schornsteinfeger konnte einen technischen Defekt am Ölofen feststellen, der die Verpuffung verursacht hatte. Der Sachschaden an dem Ofen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Filderstadt / Leinfelden-Echterdingen (ES): In Schulen eingebrochen und randaliert

In zwei Schulen sind bislang Unbekannte am Samstagabend eingebrochen.

Gegen 19.15 Uhr hebelten die Täter ein Fenster einer Realschule in der Poltawastraße in Bernhausen auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort wurden mehrere Türen aufgebrochen und zahlreiche Sachbeschädigungen am Inventar begangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts aus der Schule entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro.

Gegen 22.45 Uhr drangen mutmaßlich dieselben Täter über ein Fenster in einen Schulkomplex in der Anemonenstraße in Leinfelden ein. Im Inneren wurden diverse Türen beschädigt oder eingeschlagen. Auch hier dürfte der Sachschaden nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Beamten der Spurensicherung in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Weilheim an der Teck (ES): Hoher Sachschaden durch Sprengkörper

Wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion hat das Polizeirevier Kirchheim unter Teck die Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.15 Uhr, wurden der Polizei über Notruf zwei Detonationsgeräusche aus dem Bereich Amtsgasse gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein in der Amtsgasse geparkter VW T 5 sowie ein angrenzendes Wohnhaus durch Sprengkörper beschädigt wurden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 25.000 Euro beziffert, zur Schadenshöhe am Gebäude kann noch keine Aussage getroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem bislang unbekannten Täter verliefen erfolglos. Ob Tatzusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall vom 09.11.25 in der Kirchheimer Straße besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hirrlingen (TÜ): In Bäckerei eingebrochen

In ein Bäckereigeschäft in der Küferstraße ist in der Nacht zum Samstag eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt ins Gebäude und machte sich unter Zuhilfenahme von Werkzeugen mit brachialer Gewalt an einem Tresor zu schaffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es dem Einbrecher, mehrere Münzgeldrollen aus dem Tresor zu entwenden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.

Winterlingen (ZAK): Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Winterlingen ist es am Samstagnachmittag gekommen. Gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und konnten vor Ort feststellen, dass sich vermutlich aufgrund einer defekten Heizspirale ein Holzbalken im Deckenbereich einer Stallung entzündet hatte. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro, Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

