Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0828 --Polizei warnt vor vermeintlichen Bankmitarbeitern--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 12.12.2025 bis 14.12.2025

Trickbetrüger gaben sich am Freitag einem 84 Jahre alten Mann gegenüber als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten durch Überweisungen auf diverse Konten Geld. Die Polizei warnt vor diesen Betrügern.

Die Betrüger riefen den 84-Jährigen am Freitag über eine Nachrichten-App an und gaben sich als vermeintliche Bankmitarbeiter aus. Sie erklärten ihm, dass es auf seinem Konto zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei und sein Geld in Gefahr sein könnte. Um es zu schützen, sollte der Betroffene Geld auf bestimmte Konten überweisen. Über das gesamte Wochenende kam es zu mehrfachen Anrufen von den vermeintlichen Bankmitarbeitenden, die den 84-Jährigen so sehr unter Druck setzten, dass er den Anweisungen folgte und das Geld überwies. Der Senior erzählte im weiteren Verlauf seinem Enkel davon, der daraufhin das Konto sperren ließ und die Polizei alarmierte.

Die Polizei warnt vor diesen vielfältigen Betrugsmaschen. Bleiben Sie wachsam und hinterfragen Sie, wenn vermeintliche Bankmitarbeiter Sie zu Handlungen auffordern. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich daraufhin: Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis und überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch bei Geldforderungen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, ob es sich bei Ihrem Gegenüber auch um die vorgegebene Person handelt. Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter 0421 362-19003, bzw. unter www.polizei.bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell