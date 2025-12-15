Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0829 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder Zeit: 14.12.2025, 03:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 28 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt. Er ist verdächtig, zuvor in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und aus Autos unter anderem Geld, Papiere und weitere Gegenstände entwendet zu haben.

Gegen 03:30 Uhr alarmierten Anwohner über den Notruf die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche gehört und Personen in der Tiefgarage des Hauses in der Hermine-Berthold-Straße beobachtet hatten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte im Haus auf den 28-Jährigen, der zunächst versuchte, zu flüchten. Die Polizisten stoppten ihn und brachten ihn zu Boden. Bei ihm fanden sie Bargeld, ein Portemonnaie, Fahrzeugpapiere und weitere Gegenstände, die aus Autos aus der Tiefgarage stammten. An mehreren Türen des Hauses wurden Hebelspuren festgestellt und entsprechendes Einbruchswerkzeug, wie Schraubenzieher sichergestellt. Der 28 Jahre alte Mann wurde für weitere Maßnahmen mit auf die Wache genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auch zu einem möglichen zweiten Täter übernommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

