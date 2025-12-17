PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0831 --Stichwaffenangriff - Polizei bittet um Hinweise--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Gustav-Deetjen-Allee
Zeit: 	16.12.2025, 21.30 Uhr

Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde in Schwachhausen ein bislang unbekannter Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Polizei Bremen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach ersten Erkenntnissen wurde er von einem unbekannten Täter in der Gustav-Deetjen-Allee, im Bereich des Tunnels, mit Stichen verletzt. Der Mann, der augenscheinlich aus der Obdachlosen- und Betäubungsmittelszene stammt, konnte keinerlei Angaben zu seiner Person oder dem Vorfall machen. Offensichtlich konnte er sich noch fußläufig vom Tatort zum ehemaligen Postamt An der Weide begeben, wo er sich eigenständig mit einem Schal verband. Passanten wurden auf den verletzten Mann aufmerksam und verständigten den Notruf.

Die ersteintreffenden Polizisten leisteten sofort Erste-Hilfe und legten ein Tourniquet an, um den Blutverlust zu stoppen. Der Unbekannte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Bremen bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zur Identität des Geschädigten sowie zu einem möglichen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

