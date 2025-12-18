POL-HB: Nr.: 0834 --Kontrollen am Hauptbahnhof und im Viertel

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Steintor Zeit: 17.12.2025, 12 bis 20 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwoch Kontrollen im Bremer Stadtgebiet durch. Zivile und uniformierte Polizisten waren im Bahnhofsquartier und im Viertel unterwegs und führten Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels durch.

In der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor beobachteten die zivilen Einsatzkräfte im gesamten Tagesverlauf in mehreren Fällen den Handel mit Cannabis. Bei anschließenden Kontrollen von insgesamt 17 Personen stellten die Polizisten mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sowie Bargeld und Mobiltelefone sicher und fertigten entsprechende Anzeigen. Darüber hinaus wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Zivilkräfte der Bundespolizei erkannten zudem auf dem Hillmannplatz einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen nach einem Raub wieder, der durch die Einsatzkräfte der Polizei Bremen kurze Zeit später noch vor Ort gestellt und vorläufig festgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Seit vielen Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen, auch mit anderen Sicherheitsbehörden, mit offenen und verdeckten Maßnahmen fortsetzen.

