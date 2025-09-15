Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vater und Sohn in Wohnung tot aufgefunden - Bisingen (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 42-Jähriger und sein acht Jahre alter Sohn sind am Freitagnachmittag (12.09.2025) in der Wohnung des Mannes in Bisingen tot aufgefunden worden.

Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, da er den 42-Jährigen zuvor nicht wie gewohnt erreicht hatte. Die Einsatzkräfte verschafften sich daraufhin Zutritt zur Wohnung, wo sie die Personen leblos vorfanden. In der Folge konnte nur noch der Tod der beiden festgestellt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst in der Wohnung tötete. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen liegen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern an.

