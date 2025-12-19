Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0835 --Bombe in Farge erfolgreich entschärft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge Zeit: 19.12.2025, 13:40 Uhr

Eine bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Blumenthal gefundene 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Kampfmittelräumdienst der Bremer Polizei erfolgreich entschärft. Die Anwohnerinnen und Anwohner können nun in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Sprengmeister Thomas Richter entschärfte gegen 13:40 Uhr die englische Fliegerbombe auf dem Gelände des Tanklagers Bremen Farge.

Die Sicherheit der Bevölkerung hatte bei allen Maßnahmen oberste Priorität.

Die Polizei Bremen dankt allen Einsatzkräften, den beteiligten Behörden sowie der Bevölkerung für ihre Geduld und Kooperation während der Evakuierungsmaßnahmen.

