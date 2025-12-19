PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0835 --Bombe in Farge erfolgreich entschärft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Blumenthal, OT Farge
Zeit: 	19.12.2025, 13:40 Uhr

Eine bei Sondierungsarbeiten im Stadtteil Blumenthal gefundene 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde durch den Kampfmittelräumdienst der Bremer Polizei erfolgreich entschärft. Die Anwohnerinnen und Anwohner können nun in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Sprengmeister Thomas Richter entschärfte gegen 13:40 Uhr die englische Fliegerbombe auf dem Gelände des Tanklagers Bremen Farge.

Die Sicherheit der Bevölkerung hatte bei allen Maßnahmen oberste Priorität.

Die Polizei Bremen dankt allen Einsatzkräften, den beteiligten Behörden sowie der Bevölkerung für ihre Geduld und Kooperation während der Evakuierungsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:17

    POL-HB: Nr.: 0834 --Kontrollen am Hauptbahnhof und im Viertel--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt, Steintor Zeit: 17.12.2025, 12 bis 20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwoch Kontrollen im Bremer Stadtgebiet durch. Zivile und uniformierte Polizisten waren im Bahnhofsquartier und im Viertel unterwegs und führten Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels durch. In der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:27

    POL-HB: Nr.: 0832 --91-Jähriger ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Habenhausen, Habenhauser Dorfstraße Zeit: 15.12.2025, 20:25 Uhr Ein 91 Jahre alter Mann wurde am Montagabend in Obervieland von einem unbekannten Täter ausgeraubt. Der Mann riss ihm unter anderem eine Uhr vom Handgelenk. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 20:25 Uhr stieg der Senior in der Habenhauser Dorfstraße an der Haltestelle Staustraße aus dem Bus, als ihn ein Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren