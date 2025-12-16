PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar (ots)

Am Wochenende versuchte ein unbekannter Täter in der Innenstadt von Weimar in ein Gebäude einzubrechen. Dabei griff er mindestens zwei Fenster an und beschädigte diese. Eines der beiden Fenster konnte er öffnen. So gelangte er in das Gebäude. Dort versuchte er die nächste Tür gewaltsam zu öffnen, dies misslang ihm, weswegen er die Flucht ergriff. Es konnte zwar nicht gestohlen werden, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 700,-Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

