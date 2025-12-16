LPI-J: Berauscht unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Ein 44-Jähriger fuhr am Montag gegen 22:00 Uhr mit seinem Toyota entlang der Jenaer Straße in Eisenberg. Polizeibeamte führten mit dem Mann eine Verkehrskontrolle durch. Dabei ergab ein Drogenvortest, einen positiven Wert auf Cannabis. Der Betroffene wurde in das nächstgelegene Krankenhaus für eine Blutentnahme gebracht. Bei einer Bestätigung durch das Blutergebnis, erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren und der Führerscheinentzug.
