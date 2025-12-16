LPI-J: Graffiti Schmierereien in der Innenstadt

Weimar (ots) - Ein 33-Jähriger wollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Weimarer Innenstadt feiern gehen. Dazu wollte er in eine Lokalität, obwohl er für diese ein Hausverbot hatte. Er geriet mit der vor Ort befindlichen Security in Streit, woraufhin der Mann einen der Mitarbeiter gewürgt haben soll. Die Security schob ihn nun aus der Lokalität, wobei der Mann stürzte und sich im Gesicht verletzte. Durch ...

mehr