LPI-J: Graffiti Schmierereien in der Innenstadt
Jena (ots)
Unbekannte haben am Wochenende in der Jenaer Innenstadt mehrere Graffiti in der Jenaer Innenstadt gesprüht. Die Schmierereien waren in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses angebracht. Dabei war das größte Graffiti in einer Ausdehnung von 3,5 x 1,2 Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell