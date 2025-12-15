LPI-J: Parkrempler
Apolda (ots)
Auf dem Parkplatz am Schloss in Apolda kam es Samstagabend zu einem Auffahrunfall. Als dort ein 75-jähriger Mann aus seiner Parklücke ausparkte, übersah er einen gegenüber parkenden PKW. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell