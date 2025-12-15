PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkrempler

Apolda (ots)

Auf dem Parkplatz am Schloss in Apolda kam es Samstagabend zu einem Auffahrunfall. Als dort ein 75-jähriger Mann aus seiner Parklücke ausparkte, übersah er einen gegenüber parkenden PKW. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

