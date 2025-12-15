PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Unbelehrbarer Unfallverursacher

Weimar (ots)

Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr meldete eine 63-Jährige einen vermeintlichen Unfall in der Cranachstraße. Der Unfallverursacher sei gerade aus dem Auto ausgestiegen und habe eine Flasche beiseitegestellt. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Fahrer Antreffen. Der 34-Jährige war stark alkoholisiert und aggressiv. Der Mann versuchte sich von den Beamten zu entfernen und zu flüchten. Ihm mussten Handschellen angelegt werden, wobei er sich so sehr wehrte, dass die Beamten ihn am Boden fixieren mussten. Dem Mann wurde dann im nächstgelegenen Krankenhaus Blut abgenommen. Neben Alkohol stand er auch unter Einfluss von Drogen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte auch der Unfallhergang rekonstruiert werden. Mutmaßlich fuhr der 34-Jährige mit seinem Volvo von der Humboldtstraße aus entlang der Cranachstraße, dabei kollidierte er mit mindestens sechs anderen Fahrzeugen und beschädigte diese. Erst als sein Fahrzeug nicht mehr fahren konnte, beendete er die Fahrt und stieg aus. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

