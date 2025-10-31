FW Datteln: Wohnungsbrand auf der Castroper Straße- Feuerwehr Datteln im Einsatz

Feuerwehr Datteln

Datteln (ots)

Datteln, 31. Oktober 2025 - Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Datteln gegen 09:00 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Castroper Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es auf einem Balkon im ersten Obergeschoss zu einem Brandereignis gekommen war. Durch das Feuer wurde die angrenzende Wohnung leicht verraucht.

Mithilfe eines Außen- sowie Innenangriffs konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche belüftet und kontrolliert, um eine weitere Ausbreitung von Rauch oder Glutnestern auszuschließen.

Neben der Feuerwehr Datteln waren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch Kräfte der Feuerwehr Waltrop, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

Der Einsatz war gegen 10:00 Uhr beendet. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

