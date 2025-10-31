PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Wohnungsbrand auf der Castroper Straße- Feuerwehr Datteln im Einsatz

FW Datteln: Wohnungsbrand auf der Castroper Straße- Feuerwehr Datteln im Einsatz
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Datteln, 31. Oktober 2025 - Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Datteln gegen 09:00 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Castroper Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es auf einem Balkon im ersten Obergeschoss zu einem Brandereignis gekommen war. Durch das Feuer wurde die angrenzende Wohnung leicht verraucht.

Mithilfe eines Außen- sowie Innenangriffs konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche belüftet und kontrolliert, um eine weitere Ausbreitung von Rauch oder Glutnestern auszuschließen.

Neben der Feuerwehr Datteln waren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch Kräfte der Feuerwehr Waltrop, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

Der Einsatz war gegen 10:00 Uhr beendet. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
diensthabender Pressesprecher der Feuerwehr Datteln
presse-feuerwehr@stadt-datteln.de
+49 160 982 673 58

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Datteln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Weitere Meldungen: Feuerwehr Datteln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren