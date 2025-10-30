Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Drehleiter brennt in der Fahrzeughalle

Datteln (ots)

Um 09:22 Uhr kam es am heutigen Tag zu einem Einsatz der Feuerwehr in den Fahrzeughallen der Feuer- und Rettungswache Datteln. Nachdem die derzeit im Dienst befindliche Drehleiter auf ihrem Stellplatz in der Fahrzeughalle abgestellt wurde, wurden die hauptamtlichen Kollegen durch die in den Fahrzeugen und der Feuer- und Rettungswache verbauten Rauchmelder über ein Schadenereignis informiert. Durch die im letzten Jahr flächendeckend eingebrachten Brandmelder konnte im Rahmen der Brandfrüherkennung sehr frühzeitig der Brand detektiert werden. Beim Betreten der Fahrzeughalle war ein deutlicher Flammenschein im Bereich der Fahrerseite der Fahrerkabine der Drehleiter zu erkennen. Die umgehend eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten sofort Wirkung, so dass das Feuer umgehend gelöscht werden konnte. "Zum derzeitigen Zeitpunkt müssen wir jedoch feststellen, dass die Fahrerkabine durch den Brand massiv beschädigt wurde und das Fahrzeug auch auf längere Sicht nicht mehr einsatzbereit sein wird. Die Nachbarstädte werden uns für die nächsten Tage im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe bei entsprechenden Einsätzen unterstützen", fasst Sebastian Kiffer (stellv. Leiter der Feuerwehr die Situation zusammen. Bereits kurze Zeit nach dem Brand waren Gutachter, Vertreter der Versicherung und Brandschadensanierer vor Ort und haben bereits mit den notwendigen Arbeiten begonnen, um die Funktionsfähigkeit des Gebäudes wieder herzustellen. "Glück im Unglück ist es für uns, dass es sich bei dem Fahrzeug um die alte Drehleiter und nicht um unser Neufahrzeug handelt, welches aufgrund eines Unfallschadens zurzeit außer Dienst ist. Die Reinigungs- und Reparaturmaßnahmen am Objekt werden jedoch noch einige Tage in Anspruch nehmen." teilt Bastian Theiner (stellv. Leiter der Feuerwehr) mit. "Das weitere Vorgehen werden wir nun mit den zuständigen Stellen absprechen." Warum es zu dem Schadenfeuer kam, dazu kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden. Festgestellt werden kann jedoch, dass das System der Rauchmelder in und außerhalb der Fahrzeuge weitaus schlimmeres verhindert hat.

