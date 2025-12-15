PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall in Niederzimmern

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Niederzimmern: Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es zu einem kurzen Schockmoment. Die Meldung: "Gartenhütte explodiert", sofort wurden Polizei und Feuerwehr informiert. Als die Beamten vor Ort kamen, gab es leichte Entwarnung, die Gartenhütte stand noch und offenbar war niemand ernsthaft verletzt. Wenig später konnte die Situation erklärt werden. In der Gartenhütte war aus einer alten Propangasflasche das Gas entwichen und es kam zu einer Verpuffung. Die Laubentür wurde aus ihrer Verankerung gehoben und ein Brand entstand. Dieser konnte durch den 78-Jährigen Besitzer gelöscht werden. Der Mann wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt. Hinweis: Lagern sie Gasflachen nur in gut belüfteten Räumen und achten sie auf die Sicherheitshinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Kein verkaufsoffener Sonntag

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 15:00 Uhr, dass die Türen zu einem Baumarkt offenstehen würden. Ein verkaufsoffener Sonntag war jedoch nicht. Mehrere Polizeibeamte begaben sich zum Einsatzort und überprüften das Objekt. Tatsächlich ließen sich die Türen problemlos öffnen. Der hinzugezogene Hausmeister überprüfte das Gebäude. Offenbar wurde nichts gestohlen. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 53-Jährigen Mercedes-Fahrer in der Eisenbergerstraße kontrolliert. Der Fahrer stand nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Aufmerksamer Nachbar

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Am Sonntag gegen 23:00 Uhr meldete ein 54-Jähriger verdächtige Personen in der Nähe eines Autohauses. Diese würden mit Taschenlampen um das Objekt laufen. Da ihm das verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei. Die begab sich zur Einsatzadresse und überprüfte die Meldung. Glücklicherweise handelte es sich um einen falschen Alarm. Die 38-Jährige Enkelin des Nachbarhauses hatte Probleme die Tür aufzuschließen. Deswegen nahm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren