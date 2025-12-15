Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall in Niederzimmern

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Niederzimmern: Am Sonntag gegen 11:30 Uhr kam es zu einem kurzen Schockmoment. Die Meldung: "Gartenhütte explodiert", sofort wurden Polizei und Feuerwehr informiert. Als die Beamten vor Ort kamen, gab es leichte Entwarnung, die Gartenhütte stand noch und offenbar war niemand ernsthaft verletzt. Wenig später konnte die Situation erklärt werden. In der Gartenhütte war aus einer alten Propangasflasche das Gas entwichen und es kam zu einer Verpuffung. Die Laubentür wurde aus ihrer Verankerung gehoben und ein Brand entstand. Dieser konnte durch den 78-Jährigen Besitzer gelöscht werden. Der Mann wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt. Hinweis: Lagern sie Gasflachen nur in gut belüfteten Räumen und achten sie auf die Sicherheitshinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell