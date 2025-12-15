Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in der Innenstadt

Weimar (ots)

Ein 33-Jähriger wollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Weimarer Innenstadt feiern gehen. Dazu wollte er in eine Lokalität, obwohl er für diese ein Hausverbot hatte. Er geriet mit der vor Ort befindlichen Security in Streit, woraufhin der Mann einen der Mitarbeiter gewürgt haben soll. Die Security schob ihn nun aus der Lokalität, wobei der Mann stürzte und sich im Gesicht verletzte. Durch beide Parteien wurde die Auseinandersetzung unterschiedlich dargestellt. Der 33-Jährige mit einem Atemalkoholwert von 1,50 Promille verließ nach Anzeigenaufnahme den Bereich. Die Ermittlungen müssen nun den genauen Hergang klären.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell