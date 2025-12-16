LPI-J: Auffahrunfall
Jena (ots)
Eine 66-Jährige fuhr am Montagmorgen mit ihrem VW hinter einem 23-Jährigen VW-Fahrer der Stadtrodaer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Friedrich-Engels-Straße musste der junge Mann wegen einer roten Ampel seinen Wagen stoppen. Die Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen VW auf. Es kam zu Sachschaden an beiden Autos. Es wurde niemand verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell