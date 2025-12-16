PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei gleichgelagerte Diebstähle

Jena (ots)

Am Montag kam es gleich zu zwei ähnlichen Diebstählen in zwei Supermärkten in Jena-Löbstedt und -Winzerla. In beiden Fällen wurden aus den Einkaufswägen die Portemonnaies der jeweiligen Besitzerinnen gestohlen. Der unbekannte Täter lenkte jeweils die betroffenen Kundinnen ab. Er oder ein Komplize nahm dann aus der im Einkaufswagen befindliche Tasche/ den Rucksack das Beutegut heraus. Neben EC-Karten, Versicherungskarten und Ausweisdokumenten wurden insgesamt auch ca. 140,-Euro Bargeld erbeutet. Hinweis: Achten sie immer auf ihre Wertsachen beim Einkaufen und lassen diese nicht in ihrem Einkaufswagen liegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Auffahrunfall

    Jena (ots) - Eine 66-Jährige fuhr am Montagmorgen mit ihrem VW hinter einem 23-Jährigen VW-Fahrer der Stadtrodaer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Friedrich-Engels-Straße musste der junge Mann wegen einer roten Ampel seinen Wagen stoppen. Die Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen VW auf. Es kam zu Sachschaden an beiden Autos. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:10

    LPI-J: Graffiti Schmierereien in der Innenstadt

    Jena (ots) - Unbekannte haben am Wochenende in der Jenaer Innenstadt mehrere Graffiti in der Jenaer Innenstadt gesprüht. Die Schmierereien waren in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses angebracht. Dabei war das größte Graffiti in einer Ausdehnung von 3,5 x 1,2 Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 14:00

    LPI-J: Parkrempler

    Apolda (ots) - Auf dem Parkplatz am Schloss in Apolda kam es Samstagabend zu einem Auffahrunfall. Als dort ein 75-jähriger Mann aus seiner Parklücke ausparkte, übersah er einen gegenüber parkenden PKW. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge wurden hierbei leicht beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren