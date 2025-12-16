Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei gleichgelagerte Diebstähle

Jena (ots)

Am Montag kam es gleich zu zwei ähnlichen Diebstählen in zwei Supermärkten in Jena-Löbstedt und -Winzerla. In beiden Fällen wurden aus den Einkaufswägen die Portemonnaies der jeweiligen Besitzerinnen gestohlen. Der unbekannte Täter lenkte jeweils die betroffenen Kundinnen ab. Er oder ein Komplize nahm dann aus der im Einkaufswagen befindliche Tasche/ den Rucksack das Beutegut heraus. Neben EC-Karten, Versicherungskarten und Ausweisdokumenten wurden insgesamt auch ca. 140,-Euro Bargeld erbeutet. Hinweis: Achten sie immer auf ihre Wertsachen beim Einkaufen und lassen diese nicht in ihrem Einkaufswagen liegen.

