LPI-J: Von der Sonne geblendet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Ein 87-Jähriger fuhr mit seinem Audi am Montagnachmittag enltang der Robert-Fries-Straße in Richtung Stadtauswärts. Dabei wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet und konnte die Fahrbahn nur schlecht erkennen. Dadurch übersah er eine Verkehrsinsel und touchierte diese. Es entstand geringer Sachschaden.
