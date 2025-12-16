Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leerer Tank sorgt für Polizeieinsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rothenstein: Zeugen meldeten am Montagabend gegen 17:15 Uhr ein am Straßenrand stehendes Auto zwischen Schöpf und Rothenstein. Wenig später kam erneut eine Meldung, so sollte eine dunkel gekleidete Person mittig auf der B88 laufen. Die Kollegen konnten dann die Person antreffen. Es handelte sich um eine 51-Jährige. Ihrem Fahrzeug war das Benzin ausgegangen. Sie ist losgelaufen um einen Benzinkanister zu besorgen. Dass die Frau in der Mitte der Fahrbahn lief, konnte nicht bestätigt werden. Hinweis: Nutzen sie in solchen Situationen ihre im Auto befindliche Warnweste, insbesondere in der Dunkelheit können sie leicht übersehen werden.

