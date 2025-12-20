Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0836 --Mann verstirbt nach Unfall mit Straßenbahn--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Heerstraße Zeit: 19.12.2025, 15:45 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann kollidierte am Freitagnachmittag in Hastedt mit einer Straßenbahn. Er verstarb etwas später im Krankenhaus.

Gegen 15:45 Uhr war der 46-Jährige zu Fuß in der Hastedter Heerstraße unterwegs. Laut Zeugen ging er kurz nach der Haltestelle Ludwig-Quidde-Straße unvermittelt über die Straße und bemerkte offenbar nicht die fahrende Straßenbahn. Trotz Notbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige prallte gegen die Frontscheibe der Straßenbahn und fiel auf die Straße. Durch den Unfall zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu, denen er etwas später im Krankenhaus erlag. Der 21 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und von einem Seelsorger betreut.

Während der Unfallaufnahme musste die Hastedter Heerstraße zwischenzeitlich voll gesperrt werden und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

