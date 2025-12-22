POL-HB: Nr.: 0838 --Einbruchsversuch in Blumenthal

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 20.12.2025, 16:15 Uhr

Zwei Männer im Alter von 46 und 52 Jahren wurden am Samstag nach einem versuchten Einbruch in Blumenthal von Einsatzkräften der Polizei Bremen gestellt. Dabei versuchten sie das Schaufenster mit einer Axt einzuschlagen.

Eine Zeugin hatte gegen 16:15 Uhr in der Schwaneweder Straße beobachtet, wie mehrere Personen das Schaufenster einer Apotheke mit einer Axt eingeschlagen hatten und alarmierte daraufhin die Polizei. Offenbar hatten die Täter versucht einzubrechen, waren aber an den gesicherten Fenstern gescheitert und geflüchtet. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten zwei Männer in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Sie fanden eine Axt sowie ein Messer bei den beiden. Während der Festnahme verhielten sich der 52-Jährige sowie der 46 Jahre alte Mann sehr aggressiv und haben um sich geschlagen. Das Duo muss sich nun unter anderem wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Dieser Fall zeigt erneut, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der der dunklen Jahreszeit Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

