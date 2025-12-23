Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0840--Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Celler Straße Zeit: 22.12.2025, 20:35 Uhr

Am Montagabend brannte in der Östlichen Vorstadt ein Fahrzeug vollständig aus. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr in der Celler Straße im Ortsteil Peterswerder, wo ein am Straßenrand geparkter BMW X7 in Flammen stand. Anwohner konnten zuvor beobachten, wie ein unbekannter Mann an der Beifahrertür manipulierte. Wenige Momente später geriet der Pkw dann in Brand. Die Person flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Osterdeich. Die Zeugen beschrieben den Mann als 25 bis 35 Jahre alt. Zur Tatzeit soll er eine blaue Strickmütze mit Kordeln, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der BMW bereits lichterloh. Vier weitere in der Nähe geparkte Pkw sowie die Verglasung von anliegenden Wintergärten wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen im betreffenden Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

