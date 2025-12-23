PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0840--Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Celler Straße
Zeit: 	22.12.2025, 20:35 Uhr

Am Montagabend brannte in der Östlichen Vorstadt ein Fahrzeug vollständig aus. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr in der Celler Straße im Ortsteil Peterswerder, wo ein am Straßenrand geparkter BMW X7 in Flammen stand. Anwohner konnten zuvor beobachten, wie ein unbekannter Mann an der Beifahrertür manipulierte. Wenige Momente später geriet der Pkw dann in Brand. Die Person flüchtete daraufhin fußläufig in Richtung Osterdeich. Die Zeugen beschrieben den Mann als 25 bis 35 Jahre alt. Zur Tatzeit soll er eine blaue Strickmütze mit Kordeln, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben.

Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der BMW bereits lichterloh. Vier weitere in der Nähe geparkte Pkw sowie die Verglasung von anliegenden Wintergärten wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen im betreffenden Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 11:59

    POL-HB: Nr.: 0839 --Diebes-Duo nach Handyortung gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Goetheplatz Zeit: 19.12.2025, 20 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Freitag zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren nach einem Handydiebstahl in Mitte vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte das Mobiltelefon. Zudem stellte sich heraus, dass das Duo in einem gestohlenen Auto unterwegs war. Am Freitagabend stellte eine 66-Jährige ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:00

    POL-HB: Nr.: 0838 --Einbruchsversuch in Blumenthal--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 20.12.2025, 16:15 Uhr Zwei Männer im Alter von 46 und 52 Jahren wurden am Samstag nach einem versuchten Einbruch in Blumenthal von Einsatzkräften der Polizei Bremen gestellt. Dabei versuchten sie das Schaufenster mit einer Axt einzuschlagen. Eine Zeugin hatte gegen 16:15 Uhr in der Schwaneweder Straße beobachtet, wie mehrere ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:28

    POL-HB: Nr.: 0837 --Flucht endet im Teich--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt/ Obervieland, OT Huckelriede/Kattenturm Zeit: 21.12.2025, 03:15 Uhr Ein 37 Jahre alter Mann flüchtete zunächst in der Neustadt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit einem Audi vor einem Streifenwagen. Anschließend rannte er zu Fuß weiter und sprang dann in einen Tümpel. Bei ihm fanden die Polizisten Cannabis und ein Messer, außerdem war er ohne Führerschein unterwegs. ...

    mehr
