POL-HB: Nr.: 0842 --Drogeriemarkt in Gröpelingen ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Ritterhuder Heerstraße
Zeit: 	23.12.2025, 07:10 Uhr

Ein Unbekannter überfiel am Dienstagmorgen einen Drogeriemarkt in Gröpelingen. Dabei bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor Ladenöffnung gegen 7:30 Uhr klingelte der Unbekannte an der geschlossenen Tür eines Drogeriemarktes in der Ritterhuder Heerstraße. Eine Mitarbeiterin öffnete diese, da sie davon ausging, dass es sich um einen Kollegen handelt. Der Unbekannte ging direkt auf die 23-Jährige zu, forderte Bargeld und bedrohte sie dabei mit einer Schusswaffe. Sie kam der Forderung nach und übergab ihm mehrere gefüllte Kassenschubladen. Daraufhin flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war circa 1,75 Meter groß und soll einen dunklen Teint gehabt haben. Er trug eine dunkelgrüne Softshelljacke, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und weißen Applikationen. Während der Flucht soll er eine auffällig große, graue Kunststoffbox mit sich geführt haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

