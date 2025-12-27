Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0845 --Handy-Verkauf endet in Pfefferspray-Attacke--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Oslebshauser Bahnhof Zeit: 26.12.2025, 18:20 Uhr

Ein 19-Jähriger wurde am Freitagabend im Ortsteil Oslebshausen von einem Unbekannten überfallen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise.

Über eine Verkaufsplattform im Internet verabredete sich der 19-Jährige mit einem vermeintlichen Verkäufer auf einem Parkplatz in der Straße Am Oslebshauser Bahnhof, um ein Mobiltelefon abzukaufen. Der junge Mann übergab dem Unbekannten sein Mobiltelefon sowie Bargeld und erhielt im Gegenzug das neue Mobiltelefon. Der 19-Jährige bemerkte kurz danach, dass es sich hierbei um eine Attrappe handelt und konfrontierte den Verkäufer. Er holte daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche, sprühte es dem 19-Jährigen ins Gesicht und flüchtete anschließend samt der Beute in unbekannte Richtung.

Der Täter soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen dunklen Teint, einen Drei-Tage-Bart und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Jacke der Marke Wellensteyn und eine hellgraue Jogginghose.

Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei Bremen weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin: Einigen Sie sich bei Verkaufsgeschäften auf Online-Portalen nach Möglichkeit vorab auf eine dort angebotene, sichere Zahlungsmethode. Speichern Sie Anzeige und Nachrichtenverkehr. Bei größeren Beträgen und persönlicher Übergabe nehmen Sie besser eine Begleitperson mit - nutzen Sie für die Übergabe stark frequentierte Bereiche. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon 0421 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell