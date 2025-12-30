POL-HB: Nr.: 0848--Überfall auf Taxifahrer in Oslebshausen

Polizei Bremen

Nr.: 0848--Überfall auf Taxifahrer in Oslebshausen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg Zeit: 29.12.25, 21.10 Uhr

Am Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Taxifahrer in Oslebshausen und raubte Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann stieg gegen 21.10 Uhr am Depot in Gröpelingen in das Taxi. Der Fahrgast forderte den 37-jährigen Fahrer zunächst auf, in Richtung Stubbener Straße zu fahren. An der Ecke Am Nonnenberg sollte das Taxi dann stoppen, da das Fahrtziel erreicht wäre. Als die Taxe anhielt, zog der Insasse plötzlich ein Messer, hielt es dem Fahrer an den Hals und forderte Geld. Nach dem Raub flüchtete er mit der braunen Brieftasche des 37-Jährigen in den Oslebshauser Park.

Der Räuber soll etwa 40 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß sein. Er wurde mit einem kantigen Gesicht beschrieben. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung und eine schwarze Wollmütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft Zusammenhänge zu einer ähnlich gelagerten Tat am Wochenende. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

