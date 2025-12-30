PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit endet in Hausverbot

Jena (ots)

Nachdem am Montagabend gegen 17:00 Uhr ein 39-Jähriger in Jena Neulobeda mit anderen Kunden in einem Markt in Streit geriet, wurde ihm durch die örtliche Security ein Hausverbot ausgesprochen. Doch der Mann dachte gar nicht daran das Gebäude zu verlassen. Er stieß einen 34-Jähriger Mitarbeiter zur Seite und trat einem 23-Jährigen gegen das Knie. Es kam fortfolgend zu einem Handgemenge. Auch gegen hinzugerufene Polizeibeamte leistete der Mann Widerstand. Er wurde durch die Beamten aus dem Gebäude gebracht. Ein hinzugezogener Notarzt wies ihn in das nächstgelegene Krankenhaus ein, da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:12

    LPI-J: E-Roller ohne Pflichtversicherung

    Apolda (ots) - Eine 13-Jährige auf einem E-Roller stoppte gestern Nacht die Apoldaer Polizei. Grund hierfür war der fehlende Pflichtversicherungsschutz des Fahrzeuges. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:12

    LPI-J: Einbruchsversuch in Apolda

    Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 23.12.2025 und dem 28.12.2025 haben ein oder mehrere Unbekannte in der Pestalozzistraße in Apolda das Schaufenster eines Friseursalons mit einer Bierflasche beschädigt. Die Eingangstür wurde versucht aufzuhebeln, hielt aber stand. Zeugen, welche den Täter beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 09:30

    LPI-J: Lauter Knall in der Nacht

    Weimar (ots) - Am Sonntag kurz nach 4:00 Uhr morgens, wurden mehrere Anwohner in Legefeld von einem lauten Knall geweckt. Als sie aus dem Fenster blickten, sahen sie den Grund für den Knall. Ein Zigarettenautomat wurde gesprengt und unbekannte haben Zigaretten und Bargeld daraus gestohlen. Sofort wurden mehreren Streifenwagen zum Tatort entsendet. Trotz schneller Anfahrt, waren der oder die Täter bereits geflüchtet. Durch die Kriminalpolizei wurde der Tatort begutachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren